Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a bağlı esnaf odalarının temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çorum Valiliği görevine atanan Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Vali Çalgan’ı makamında ziyaret eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri ve esnaf odası temsilcileri, Vali Çalgan’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Esnaf temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan ise, Çorum için her kesimle istişare içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ