Vali Çalgan, İl Özel İdaresi 2025 yılı Bütçe görüşmelerini tamamlayan İl Genel Meclisi’ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Meclis üyeleriyle biraraya geldi.

İl Genel Meclisi tarafından kabul edilen İl Özel İdaresi 2025 Yılı bütçesinin ilimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çalgan, İl Genel Meclisi’ne bundan sonraki çalışmalarında da kolaylıklar ve başarılar diledi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ