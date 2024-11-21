Çorum'da YEDAŞ'ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Merkez ve 4 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.
21 Kasım Çorum Elektrik Kesintisi Yapılacak Bölgeler
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - BAHÇELİEVLER MH. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 16:00
Tesis Proje Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - EYERCİ KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - GEMET KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - KARACAÖREN KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SARMAŞA KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - YAKUPARPA KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - KARACAÖREN KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SERPİN KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - BÜĞRÜOĞLU KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - ERTUĞRUL KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - EVCİKUZKIŞLA KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - EVCİORTAKIŞLA KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - EVCİYENİKIŞLA KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - MİSLEROVACIĞI KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SAPA KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SEYFE KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - YENİHAYAT KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - ÇAĞŞAK KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - ŞEYHMUSTAFA KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 13:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - KAYI KY. 21.11.2024 13:30 21.11.2024 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - DODURGA - AYVAKÖY KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 16:00
ÇORUM - DODURGA - DİKENLİ KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 16:00
ÇORUM - DODURGA - KUYUCAK KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 16:00
ÇORUM - DODURGA - KİRENCİ KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 16:00
ÇORUM - DODURGA - YENİKÖY KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 16:00
ÇORUM - OĞUZLAR - AĞAÇÇAMI KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 16:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - OSMANCIK - DELLER KY. 21.11.2024 09:30 21.11.2024 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - ALACA - ÇATALKAYA KY. 21.11.2024 09:30 21.11.2024 13:00
ÇORUM - ALACA - KARATEPE KY. 21.11.2024 09:30 21.11.2024 13:00
ÇORUM - ALACA - YENİCE KY. 21.11.2024 09:30 21.11.2024 13:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - ALACA - ÇİKHASAN KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - DAĞKARAPINAR KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - GÖKKÖY KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - KOZLUCA KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - MUSTAFAÇELEBİ KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SEVİNDİKALANI KY. 21.11.2024 09:00 21.11.2024 17:00