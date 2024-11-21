Çorum'da YEDAŞ'ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Merkez ve 4 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

21 Kasım Çorum Elektrik Kesintisi Yapılacak Bölgeler

Bakım Onarım Çalışmaları
Adres                                                                    Başlangıç Tarihi       Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - BAHÇELİEVLER MH.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 16:00

Tesis Proje Çalışmaları
Adres                                                    Başlangıç Tarihi       Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - EYERCİ KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - GEMET KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - KARACAÖREN KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SARMAŞA KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - YAKUPARPA KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00

Tesis Proje Çalışmaları
Adres    Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - KARACAÖREN KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SERPİN KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00


Bakım Onarım Çalışmaları
Adres                                                               Başlangıç Tarihi      Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - BÜĞRÜOĞLU KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - ERTUĞRUL KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - EVCİKUZKIŞLA KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - EVCİORTAKIŞLA KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - EVCİYENİKIŞLA KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - MİSLEROVACIĞI KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SAPA KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SEYFE KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - YENİHAYAT KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - ÇAĞŞAK KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00

Bakım Onarım Çalışmaları
Adres                                                                   Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - ŞEYHMUSTAFA KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 13:30

Bakım Onarım Çalışmaları
Adres                                               Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - KAYI KY.    21.11.2024 13:30    21.11.2024 17:00

Tesis Proje Çalışmaları
Adres                                                           Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
ÇORUM - DODURGA - AYVAKÖY KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 16:00
ÇORUM - DODURGA - DİKENLİ KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 16:00
ÇORUM - DODURGA - KUYUCAK KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 16:00
ÇORUM - DODURGA - KİRENCİ KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 16:00
ÇORUM - DODURGA - YENİKÖY KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 16:00
ÇORUM - OĞUZLAR - AĞAÇÇAMI KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 16:00

Bakım Onarım Çalışmaları
Adres    Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
ÇORUM - OSMANCIK - DELLER KY.    21.11.2024 09:30    21.11.2024 17:00

Bakım Onarım Çalışmaları
Adres                                                         Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
ÇORUM - ALACA - ÇATALKAYA KY.    21.11.2024 09:30    21.11.2024 13:00
ÇORUM - ALACA - KARATEPE KY.    21.11.2024 09:30    21.11.2024 13:00
ÇORUM - ALACA - YENİCE KY.    21.11.2024 09:30    21.11.2024 13:00

Bakım Onarım Çalışmaları
Adres                                                       Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
ÇORUM - ALACA - ÇİKHASAN KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - DAĞKARAPINAR KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - GÖKKÖY KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - KOZLUCA KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - MUSTAFAÇELEBİ KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00
ÇORUM - MERKEZ - SEVİNDİKALANI KY.    21.11.2024 09:00    21.11.2024 17:00 

Çorum'da peş peşe depremler Çorum'da peş peşe depremler

Editör: NURDAN AKBAŞ