Merkeze bağlı Sarimbey Köyü’nden Mimar Alparslan (Alpay) Koçak (51 ) vefat etti.

Ankara’da ikamet eden Koçak’ın aniden rahatsızlanması üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Alparslan ( Alpay ) Koçak’ın ani vefatı üzüntüyle karşılandı.

CHP önceki dönem Çorum Belediye Başkan Aday Adaylarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen ve Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doğuhan Koçak’ın kuzeni olan Alparslan (Alpay ) Koçak’ın cenazesi yarın (1 Haziran 2026 Pazartesi günü) Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Sarimbey’de toprağa verilecek.

