Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde bayramlaşma programı yapıldı. Programa siyaset, esnaf teşkilatları ve kooperatif temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda esnaf ve birlik çalışanı katıldı.

Birlik binasındaki programda katılımcılar bayramlaşarak sohbet etme fırsatı buldu. Bayramlaşmaya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, birlik yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf oda başkanları, oda yöneticileri, kooperatif temsilcileri, birlik personeli ve çok sayıda esnaf katıldı.

Programda konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli günler olduğunu söyledi.

Esnaf ve sanatkârların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirten Recep Gür, “Kurban Bayramı’nın manevi atmosferinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Esnafımızla aynı sofrayı, aynı duayı ve aynı gönül iklimini paylaşmak bizim için çok kıymetli. Ahilik kültüründen gelen dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının pekiştiği özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Gür, “Çorumlu tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların bayramlaşması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

