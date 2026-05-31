Tarihi, kültürü ve köklü mutfak geleneğiyle dikkat çeken Çorum, gastronomi alanında uluslararası ölçekte ses getirecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çorum Belediyesi öncülüğünde yürütülen “Gastro Çorum” projesi kapsamında, kentin gastronomi potansiyelini dünya vitrinine taşımaya yönelik önemli bir organizasyona imza atılıyor.

Çorum’un, Türkiye’de Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar’ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dâhil olması hedefiyle hazırlanan proje kapsamında, 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında “Açık Ateş Etkinlikleri” düzenlenecek. Etkinliklerle birlikte Çorum, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak.

İspanya, Brezilya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden açık ateş pişirme ustaları, gastronomi uzmanları, gurmeler, şefler ve yazarların yer aldığı çok sayıda uluslararası katılımcı Çorum’a gelecek. Türkiye’den ise alanında tanınmış şefler, aşçılar, gastronomi yazarları ve gazeteciler etkinliklerde yer alacak.

Üç gün sürecek organizasyon boyunca Çorum’un tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri geniş kapsamlı etkinliklerle tanıtılacak. Programda kortej yürüyüşü, Bedesten Meydanı’nda ateş yakma töreni, Hitit medeniyeti temalı gezi programları, fotoğraf sergileri, söyleşiler, gala yemeği, açık ateş yemek pişirme gösterileri, şef ve yerel ustaların bir araya geleceği workshop etkinlikleri ile gastronomi safari programları yer alacak.

Etkinlik kapsamında konuklar ayrıca İskilip, Osmancık ve Dodurga ilçelerini ziyaret ederek Çorum’un yöresel lezzetlerini, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulacak.

Açık Ateş Etkinlikleri, insanlık tarihinin en eski pişirme yöntemlerinden biri olan ateşle pişirme kültürünü merkeze alarak Çorum mutfağının özgün yapısını ön plana çıkaracak. Yerel ürünler ve geleneksel tariflerin modern gastronomi anlayışıyla buluşacağı organizasyonun, kentin gastronomi turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ÇORUM HER ALANDA YÜKSELİŞTE,

ŞİMDİ SIRA TURİZM VE GASTRONOMİDE

Son yıllarda hayata geçirilen projelerle Çorum, yalnızca sanayi ve tarım alanındaki gücüyle değil; kültür, spor, turizm ve gastronomi alanlarında da adından söz ettiriyor. Uzun yıllar boyunca sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin yeterince tanıtılamadığı yönündeki eleştirilerin ardından Çorum Belediyesi, şehrin marka değerini artırmaya yönelik önemli projeleri hayata geçirdi.

Kent Meydanı Projesi, tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkaran restorasyon çalışmaları, Bedesten ve çevresinde yürütülen dönüşüm projeleri, kültürel etkinlikler ve ulusal çapta ses getiren organizasyonlarla Çorum’un tarihi silueti yeniden görünür hale getirildi. Bu çalışmalarla birlikte şehir, bölgesel bir merkez olmanın ötesine taşındı.

Ekonomisi, güçlü sanayisi ve tarımsal üretimiyle dikkat çeken Çorum, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte spor alanında da ülke gündeminde yer aldı. Şimdi ise hedef, şehrin turizm ve gastronomi potansiyelinin uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde tanıtılması.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen Gastro Çorum Projesi, şehrin tanıtımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek şefler, gastronomi uzmanları ve medya temsilcileri sayesinde Çorum’un mutfak kültürü, tarihi mirası ve turizm değerleri uluslararası ölçekte tanıtılacak.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalarla Çorum; sanayi, tarım, spor, kültür ve gastronomi alanlarında yükselen bir şehir profili çizerken, Anadolu’nun dikkat çeken cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR