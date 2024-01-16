Törende bir veda konuşması yapan Turgay Olcayto, “Biz, bağımsız bağlantısız gazeteciler olarak kurucu başkanımız Sedat Simavi’nin izinden hiç ayrılmadan çalışmalarımızı yürüttük. Ayrılırken bir sevinç yaşıyorum; para biriktirmeyi beceremedim ama dost biriktirmeyi gerçekten becermişim.” dedi.

Yeni Başkan Vahap Munyar ise, merhum Nail Güreli’den duyduğu “Cemiyet kapısından girdiğimizde, hepimiz siyasi şapkamızı çıkarırız” sözünü tekrarlayarak, Turgay Olcayto’nun Antalya’ya yerleşecek olması nedeniyle bu görevin kendisine verildiğini anlattı. Munyar, “İlkelerimiz ve yol haritamız belli. Çizgimizde hiçbir değişiklik olmadan yolumuzda yürüyeceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu ise 2025 Nisan ayı içinde yapılacak.