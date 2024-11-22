Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerek sanayide gerekse yeşil alanlarda periyodik aralıklarla kapsamlı temizlik yaptığını belirten Başkan Necmettin Uzun, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eleştirilere neden olan söz konusu yeşil alanları geçtiğimiz hafta komple temizlediğini ifade etti.

Sanayideki yeşil alanlara geceleri uygunsuz saatlerde gelen bazı grupların çevre kirliliğine neden olduğunu, belediye ekiplerinin de aynı anda çöpleri toplama şansının mümkün olmadığını vurgulayan Necmettin Uzun, konunun sanayi esnafı ve Çorum Belediyesi ile ilgili olmadığını kaydetti.

Uzun, Belediye’nin sanayinin gerek yol ve asfalt gibi alt yapı gerekse çevre temizliği hususunda azami gayret ve çaba gösterdiğini belirterek, kurum yöneticilerine ve ilgili birim müdürlerine teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ