Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak adresinde ilk şubesini geçtiğimiz aylarda Çorumluların hizmetine sunan ve ilgi ile karşılanan Uzun DTM ikinci şubesini de İnönü Caddesi No: 23 (Denizbank yanı) adresinde açtı.
Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Mağazası’nın ikinci şubesinin açılışına İl Defterdarı Erkan Ciğer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Vestel Bölge Müdürü Necati Zaman, Vestel Satış Yöneticisi Mehmet Ali Koşar, Şirket Müdürü Kürşat Turan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

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Törende konuşan Uzun DTM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun, 1992 yılında Trabzon’un Vakıfkebir ilçesinde Vestel bayiliği alarak beyaz eşya sektörüne adım attıklarını belirterek bugün Trabzon, Giresun, Çorum Amasya Merzifon ve Gümüşhane’de mobilya, beyaz eşya ve iletişim alanında 18’nci mağazalarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Çorum’da yerli ve milli bir marka olan Vestel’in ikinci şubesini açmanın heyecanını duyduklarını da açıklayan Ahmet Uzun, gittikleri her şehirde yerel ekonomiye katkı sunan, istihdam oluşturan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firma olarak Çorum’da da beyaz eşya sektörünün öncüsü olma yolunda ilerlediklerini kaydetti.
En kaliteli Vestel ürünlerini en uygun fiyata sunma hedefi ile yola çıkan ve haftanın 7 günü açık olacak firma açılışa özel sürpriz indirimler uyguluyor.

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Muhabir: Haber Merkezi