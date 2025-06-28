Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen “Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Becerilerin Geliştirilmesi” projesi kapsamında eğitimler başladı. 25 teknik öğretmenin katılımıyla üç gün süren eğitim programı Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Programın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, OKA Uzmanı Muzaffer Ammar Sakallı da katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilimizdeki kalkınmayı güçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri içinde her zaman yer aldıklarını belirten OKA İl Koordinatörü Kılıç, mesleki eğitim alanında yapılan çalışmaları her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijitalleşme ve yapay zeka odaklı politikaları doğrultusunda mesleki eğitimin niteliğini artırmak, öğretmenlerin dijital becerilerini güçlendirmek ve öğrencilerin çağın üretim teknolojilerine hazırlanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Çağlar, dijital ikiz teknolojisinin mesleki eğitimde büyük bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Cemil Çağlar konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda, mesleki eğitimi sadece klasik bir sistem olmaktan çıkarıp, dijital çağa uyumlu, üretim odaklı ve teknolojik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu projeyle, öğretmenlerimiz hem sektörel gelişmeleri takip edecek bilgiye hem de öğrencilere bu becerileri kazandıracak donanıma sahip olacaklardır”

Öğretmenlere düzenlenen eğitimde dijital ikiz teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonu, yapay zeka tabanlı analiz yöntemleri, veri ile yönetim ve sanal eğitim ortamlarının tasarımı gibi konulara odaklanıldı. Sektör uzmanlarının katkılarıyla uygulamalı biçimde yürütülen eğitimde, öğretmenlerin teknik donanımını artırmanın yanı sıra okul-sanayi entegrasyonunu güçlendirmek de amaçlanıyor.

Proje ile birlikte Çorum, mesleki eğitimde dijital dönüşüm sürecinde bölgesel bir merkez olma yolunda önemli bir adım atarken, eğitim sonunda öğretmenlerin kendi kurumlarında öğrencilere yönelik dijital ikiz uygulamaları geliştirmeleri planlanıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü de son yıllarda yürüttüğü mesleki eğitim odaklı projeler ile büyük bir başarı grafiği ortaya koymuştur.

Muhabir: Haber Merkezi