Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars’ta Kurum görev alanında bulunan süreli yayın temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi.

Erzurum Nene Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Cavit Erkılınç, yazılı basının ayakta kalması ve internet medyasının gelişmesi konularında neler yapılabileceğini değerlendirmek için sahadaki gazetecilerle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

“YAZILI BASIN BİZİM

İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR”

Yazılı basının gerek masraflar gerekse nitelik açısından zorluklar yaşadığını belirten Erkılınç, “güç birliği” konusunda Erzincan’ı örnek göstererek kentteki gazetelerin, bu model sayesinde hak kaybetmeksizin masraf kalemlerini azalttığını söyledi.

Birçok şehrin bu olumlu tabloyu fark ettiğini ifade eden Cavit Erkılınç, “Basın İlan Kurumu gazeteleri kapattırıyor, öldürüyor” şeklindeki eleştirileri değerlendirerek, “Tam tersine basınımızı yaşatmak için çabalıyoruz. Yazılı basın o şehrin hafızasıdır ve bizim için değerlidir. Sembolik de olsa kalması lazım ancak kamu ilan vermek istemiyor. Geçen yıl kamu, resmî ilan ve reklam yayımı için Türkiye genelinde 4 milyar TL’ye yakın bir bütçe ayırdı. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temastayız. İlanların devam etmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bütün bu çabamıza rağmen isteksizler; ‘ilanlar karşılığını bulmuyor, niye ilan veriyorum’ yönündeki düşüncelerini ifade ediyorlar. Süreli yayınlarımızın nitelikli hale geleceğini izah ederek bugüne kadar gelmeyi başardık” şeklinde konuştu.

“KÂR ETMENİZİ BEKLİYORUZ

AMA YİNE ZARARDASINIZ”

Resmî ilan fiyat tarifesinin son yıllarda çok ciddi oranda artırıldığını vurgulayan Genel Müdür Erkılınç, “Türkiye’nin ekonomik şartları malum. İki sene üst üste yüzde 100 zam yaptık, kâr etmenizi bekliyoruz ancak yine zarardasınız. Gazetelerin yanına internet haber sitelerini koyduk, dolaylı olarak bir yüzde 100 zam da oradan geldi. 2023 ve 2024 yıllarında toplamda yüzde 400 oranındaki ciddi bir artışı, kaşla göz arasında lobi faaliyetiyle sağladık. Bu sene ne yaparız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“TEK KRİTER TRAFİK DEĞİL”

İnternet haber sitelerinin resmî ilan yayımıyla alakalı mevzuattaki birçok şartı atlayarak trafiğe odaklandığını söyleyen Erkılınç, asgari içerik sayıları, özgünlük, mahreç kullanımı ve çalışanların maaşlarının ödenmesi gibi kriterlere ilişkin uyarılarda bulundu.

BİK Analitik ve diğer ölçüm sistemlerinin mukayese edildiğini kaydeden Cavit Erkılınç, “BİK Analitik ölçüm sistemini tamamen kendi imkânlarımızla geliştirdik. Çok boyutlu testler yaptık, uluslararası geçerliliği bulunan güvence denetimi raporu almayı başardık. Dolayısıyla en ufak bir sorun yok. Şimdi ‘diğer ölçüm sistemlerinde şu kadar trafik alıyorum, sizin sistem göstermiyor’ diyeceksiniz. Bu sistemlerin size karşı hiçbir hukuki sorumluluğu yok, reklam esaslı çalışan bir sömürü düzeni var” dedi.

BİK Analitik’in trafik kaynaklarını bire bir tespit ettiğini kaydeden Erkılınç, bot kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak, “Basın İlan Kurumu, en ufak bir olumlu durum gördüğünde sizin lehinize değerlendirir. Asgari trafik şartlarını sizlerden gelen talepler doğrultusunda yüzde 50 düşürdük. Bugün, özveri bekliyoruz; basın mensubuysanız, gazeteciyseniz, gazetecilik yapmanızı bekliyoruz. Başka işleriniz olabilir ancak gazetenizi ve internet haber sitenizi üvey evlat görmeyin” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞEHRİNE YÖN VEREN

BİR BASIN İSTİYORUZ”

Bölgesiyle ilgilenen, sorunlarını dile getiren, olayları analiz eden bir basın istediklerini belirten Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Topluma ve şehrinin yöneticilerine yön veren bir basın istiyoruz. Birçok şehirde resmî ilan yanında resmî reklam gelirlerinin de ciddi bir gelir kalemi olduğunu görüyoruz. Birlikte hareket edip kamu kurum ve kuruluşlarıyla bire bir görüşerek gelirlerinizi artırabileceğinize inanıyorum. Gayret gösterilirse yapılır, yapılamaz diye bir şey yok.”

Konuşmasının sonunda mevzuat hazırlıkları kapsamında sektörün görüşünün alınması amacıyla Kurumun internet sitesinde 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak forma ilişkin bilgilendirmede bulunan Genel Müdür Erkılınç, toplantıya katılan gazetecilerden taleplerini iletmelerini istedi.

Temasları sırasında Cavit Erkılınç’a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Erzurum Bölge Müdürü Tahsin Şahin eşlik etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR