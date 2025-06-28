Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede halkın huzurunu ve kamu düzenini korumak amacıyla dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.

Yapılan çalışma kapsamında, farklı noktalarda dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere işlem yapıldı. Zabıta ekiplerinin müdahalesi sonucu yakalanan dilencilerin üzerinden toplam 4.051 TL nakit para çıktı.

İlçe halkının dini ve vicdani duygularını istismar eden bu kişilere cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen paraya da yasal işlem çerçevesinde el konuldu.

Alaca Belediyesi’nden yapılan açıklamada; vatandaşların bu tür kişi ve durumlarla karşılaştıklarında 153 Zabıta Hattı veya Belediye İletişim Merkezi üzerinden ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu.

Muhabir: İHA AJANS