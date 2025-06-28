Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner Çorum’a geldi.

Yiğiner beraberinde ANKESOB Başkan Vekili Mehmet Ali Okumuş ve TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Soydaş ile birlikte geldiği Çorum’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

Yiğiner ve beraberindekiler, esnaf ve sanatkarları ilgilendiren konular üzerine istişarelerde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK