Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası 12-15 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılmıştı. 61 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyespor güreşçilerinden Emre Çetin Türkiye şampiyonu olarak Çorum'un gururu olmuştu. Önceki gün Uzlar Yapı İnşaat sahibi Mustafa Uz'un misafiri olan şampiyon güreşçi, 24-26 Haziran tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'ndan da madalya ile Çorum'a döneceğinin sözünü verdi.

Şampiyon milli güreşçinin Kocaeli'nde elde ettiği başarıdan dolayı hemşehrisi olarak gurur duyduklarını ifade eden Uzlar Yapı İnşaat sahibi Mustafa Uz, şampiyon güreşçiye altın hediye etti. İspanya'da yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcuya başarı dileklerini de ileten Uz, "Biz Uzlar Yapı İnşaat olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Gençlerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Emre benim köyümün çocuğu onun başarısı ile mutluluğumuz bir kat daha arttı. İnşallah Haziran ayı içerisinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'ndan da madalya ile dönecektir. Biz kendisinin başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.