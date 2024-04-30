En son deplasmanda Erzurumspor’a son dakika golüyle 2-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK bu sezon biri ilk yarının uzatmasında olmak üzere uzatma sürelerinde toplam 7 gol yedi. Kırmızı-siyahlı ekip bu gollerle 11 puan kaybetti. Buna karşılık uzatmalarda toplam 5 gol bulan Ahlatcı Çorum FK, sadece Tuzlaspor karşısında son dakika golüyle galip gelebildi.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off final bileti veren Ahlatcı Çorum FK, 32.hafta maçında konuk olduğu Erzurumspor’a son dakika golüyle 2-1 yenilerek ciddi bir yara aldı. Kırmızı-siyahlı ekibin son dakika golüyle yenilmesi, uzatma sürelerinde yediği golleri bir kez daha gündeme getirdi.

5 GOL ATTI

Ahlatcı Çorum FK, bu sezon uzatma dakikalarında sadece 5 gol bulabildi. Kırmızı-silahlı ekip, sahasında 3-2 yenildiği Eyüpspor maçında, 90+4’te Ologo ile gol bulmasına rağmen puan alamadı.

Manisa FK ile ilk yarıda, deplasmanda 2-2 biten maçta uzatmalara 1-0 önde giren Çorum FK, 90+1’de Topalli’nin golüne engel olamazken, 90+4’te Murat Yıldırım’la 2-1 öne geçti. Tam galibiyet geldi derken 90+8’de Topalli’nin ikinci golüyle mücadele 2-2 bitti.

İkinci yarının ilk haftasında, Tuzlaspor’u konuk eden Ahlatcı Çorum FK, 1-1 giden karşılaşmanın 90+7.dakikasında Geraldo ile 2-1 öne geçip 3 puanın sahibi olurken, bu karşılaşma Çorum temsilcisinin uzatmalarda bulduğu golle kazandığı tek maç oldu.

İkinci yarıda, Giresunspor karşısında 3-0 kazanılan maçın 90+1.dakikasında Atakan Akkaynak’la üçüncü golü bulan Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda 3-1 kazandığı Altay maçında da 90+4’te Suat Kaya ile üçüncü golü buldu.

7 GOL YEDİ 11 PUAN KAYBETTİ

Ahlatcı Çorum FK, uzatmalarda, biri ilk yarı uzatması olmak üzere toplam 7 gol yedi.

İlk yarıda, Çorum’da 1-0 yenildiği Gençlerbirliği maçının 45+2.dakikasında Amilton’un golüyle 3 puandan olan Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda 2-2 biten Manisa FK karşılaşmasında ise Jetmir Topalli’nin 90+1 ve 90+8.dakikalardaki golleriyle 1 puana razı oldu.

İlk yarıda, Kocaelispor karşısında alınan 2-1’lik yenilgide, ikinci golü 90+6’da Tunque’nin ayağından yiyen Ahlatcı Çorum FK, sahasında 90+7’de bulduğu gole 2-1 kazandığı Tuzlaspor maçında 90+2’de Togui’nin golüne engel olamadı.

Deplasmanda Sakaryaspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgide Del Valle 90+4’te skoru 3-1’e getiren golü Ahlatcı Çorum FK ağlarına gönderirken, en son Erzurumspor’la oynanan ve 1-1 devam eden maçta Mustafa Yumlu’nun 90+6.dakikada gelen golüyle 2-1 kaybeden Ahlatcı Çorum FK sahadan puansız ayrıldı.