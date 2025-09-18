CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, hükümetin uluşturucu ile mücadele edemediğini gören insanların, kendi adaletini tesis etmeye yöneldiklerini belirterek, “Mücadele görevi İçişleri Bakanlığı’nındır, ama bu memleketi uyuşturucu batağına çeviren de, kumarhaneye döndüren de hükümetin ta kendisidir” dedi.

Uyuşturucu baronlarının korunduğu, yasa dışı bahislere göz yumulduğu yolundaki kuşkulara işaret eden Tahtasız, “Gelinen noktada uyuşturucu yaşı 12’lere kadar düştü, hükümet yasa dışı bahis sitelerini engelleyemediği için gençlerimiz, çocuklarımız cep telefonları üzerinden oynadıkları yasa dışı oyunlar nedeniyle kumar bağımlısı oldu.” ifadesini kullandı.

Milletvekili Tahtasız, uyuşturucu ve kumarın sadece Çorum’un değil tüm Türkiye’nin sorunu olduğunu da vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘Çorum’da ve ülke genelinde uyuşturucu ve kumar illetine karşı topyekün bir savaş açılmalıdır!

Bu illeti kökünden kazımak için başta uyuşturucu baronları olmak üzere gençlerimizi, insanlarımızı zehirleyenlere karşı en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.”