Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada 1-28 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan adli aramalarda; 5,29 gram esrar maddesi, 892,01 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai) maddesi, 152 adet Ecstasy hap, 10.805 adet Sentetik Ecza Maddesi, 56,44 gram Metamfetamin maddesi, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 152 adet mermi ve 12 bin 120 TL para ele geçirildiği bildirildi.

Suç unsurları ile birlikte yakalanan 8 şüpheli şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan işlem yapılırken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında ülkemizin geleceği, yarınların teminatı gençleri zehirleme niyetindeki şahıslar ve örgütlerle mücadelenin aralıksız devam edeceği de vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)