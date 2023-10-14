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İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında, 06 – 13 Ekim 2023 tarihleri arasında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde; 9 adet ateşli silah (4 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca) yakalandı. Ayrıca; 5 adet kesici-delici alet, 50 adet fişek (29 adet tabanca fişeği ve 21 adet av fişeği), 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamaların süreceği belirtildi.