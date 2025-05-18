Bazı köyleri ziyaret eden Veli Uysal ve Ömer Boyraz, köy halkının sorun ve taleplerini yerinde inceleyerek, öncelikli olarak yapılması gereken çalışmaları planladı.

Yaydiğin, Bozboğa, Yenihayat, Ertuğrul, Pınarçay, Saraylı, Dut, Hamamlıçay ve Dodurga İlçesi’nin Mehmet Dede Tekke Köyü’nde gerçekleştirilen yağmur dualarına ve Hıdırellez programlarına katılan Uysal ve Boyraz, köy halkına hayırlı, bereketli günler dileyerek, sorun ve talepleri dinledi.

Mehmet Dede evladı Ali Doğancı Dede ile “Önemli olan İnsan-ı Kâmil olmaktır” temasıyla yapılan sohbete katılan Uysal ve Boyraz, “Muhtarlarımızın ve köy halkımızın gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.



Editör: RIFAT KARA