Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla mobil denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illerini kapsayan bölgede yapılan kontroller, orman suçlarına karşı güçlü bir mücadeleyi ortaya koyuyor.

Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki yollar ve stratejik noktalar, mobil kontrol ekipleri tarafından 7 gün 24 saat izleniyor. Ekipler, orman ürünleri kaçakçılığı başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ormanların geçmişten geleceğe uzanan bir emanet olduğu vurgulanarak, “Ormanlar bize atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillere aktaracağımız büyük bir sorumluluktur. Bu emanete birlikte sahip çıkacağız” ifadelerine yer verildi.

MOBİL DENETİM NOKTASI ARTTI

Sorumluluk bölgesinde yer alan tali yollar ile merkez bağlantı noktaları sürekli gözetim altında tutuluyor. Mobil denetim ekipleri, teknolojik imkânlardan da yararlanarak kaçak taşımacılığı önlemeye yönelik etkili adımlar atıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman varlığının korunmasının sadece devletin değil tüm toplumun görevi olduğuna dikkat çekti. Denetimlerin hem caydırıcı hem de bilgilendirici şekilde sürdüğü belirtildi.

SIKI TAKİP İLE ETKİN KORUMA

Orman suçlarıyla mücadelede hem denetim hem de bilinçlendirme faaliyetlerine önem veriliyor. Bölgede görev yapan ekiplerin, orman içi ve orman kenarı alanlarda gece-gündüz görev başında olduğu aktarıldı.

