Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi ve KÖYDES Encümen Üyesi Veli Uysal ve CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz da, merkeze bağlı Ayaz, Deliler, Kavacık, Üyük, Teslim ve Hımıroğlu köylerinde gerçekleştirilen yağmur duaları, şükür ve birlik kurbanları etkinliklerine katılarak, vatandaşların dualarına ortak olup, sorun ve taleplerini de dinlediler.

Yoğunluktan dolayı katılamadıkları köy programlarından dolayı köylülerden de özür dileyen Uysal ve Boyraz; ‘Yüce Hak, dilde dileğimizi, gönülde muradımızı kabul etsin. Köy ayırmadan yetişebildiğimiz her yere durmak yok.’ ifadesinde bulundular.

Editör: HABER MERKEZİ