Emperyalist güçlere karşı Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen milli mücadelede destansı bir zafere imza atıldığını vurgulayan SP İl Başkanı Cıdık, “Umutların bitti zannedildiği bir noktada, istiklal uğrunda ölmeyi göze alan bir avuç inanmış kahraman tarafından, kurtuluş meşalesi ilk kez 19 Mayıs 1919'da ateşlendi” dedi.

Ülke gençliğinin bütün olarak, milli mücadele ruhunu yeniden hayata geçirecek azim ve kararlılıkla çalışması gerektiğinin önemine değinen Faruk Cıdık, mesajında şunları dile getirdi: “İnanıyorum ki ülkemiz idealist, vatansever ve değerlerine sahip çıkan gençlerin omuzlarında yükselecek, yeniden büyük Türkiye ideali böylece hayat bulacaktır. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tarihe altın harflerle yazılan bu destansı zaferde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm İstiklâl kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Editör: SELDA FINDIK