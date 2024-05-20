Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’in liderliğinde gerçekleştirilen programa katılan gençler, Türk Bayrakları’yla yürüdü. “Devletimizin bekası için gece yatmadan, gündüz oturmadan çalışacağız” diyen Ocak Başkanı Orhan Tosik, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Ülkücü Türk gençliği olarak bir kez daha söz veriyoruz; Huzurunda saygıyla eğildiğimiz milyonlarca şehidin mübarek kanıyla yükselen muazzez yurdumuz için, ülkesine, ülküsüne sıkı sıkıya bağlı; vatanın ve milletin menfaatleri doğrultusunda canı pahasına mücadele eden, damarlarında dolaşan asil kanın farkında, yürekli ve inanmış nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. 

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Devletin bekası, milletimizin huzur ve refahı adına gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

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Editör: Haber Merkezi