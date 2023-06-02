Yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine gerçekleştirilen kontrol ve araştırmalar neticesinde bin 113 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. Kontroller sırasında, çeşitli mahkemeler tarafından yakalama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Bir haftalık asayiş operasyonunda ayrıca, 4 adet ateşli silah (1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 tüfek) ve bu silahlara ait 11 adet fişek ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin yapmış olduğu kontrol ve denetimlerde ayrıca 290 araç kontrol edildi. Bunun yanı sıra, mobil plaka tanıma sistem (PTS) ile yapılan uygulamalarda 4 bin 702 araç daha kontrol edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, kamuoyuna yaptığı açıklamada halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için titiz bir çalışma yürütüldüğü ve ilerleyen dönemlerde bu tür operasyonların devam edeceği vurgulandı.