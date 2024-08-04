Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tüketicilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıda üretimini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, denetimlerin tarladan sofraya gıda güvenliği zincirinde kritik bir halka olduğunu vurguladı.

Denetimlerle ilgili bilgiler veren gıda denetimlerinde yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Göktekin; “Gıdaların üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar denetimlerimiz devam ediyor. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ ile tüketicilerimiz artık denetim durumunu takip edebilecekler. Hangi işletmede ne zaman denetim yapıldığını görebilecekler” dedi.

Bitki koruma ürünleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Hayrullah Göktekin, bu ürünlerin sadece İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ruhsatlı işyerleri tarafından satılabileceğini hatırlattı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla ülke genelinde eş zamanlı bir denetim seferberliği başlatıldığını duyurdu.

Hayrullah Göktekin, “Denetim ekiplerimiz, kayıt dışı ve izinsiz satış yapan yerleri tespit ediyor, kullanımı yasaklanmış, sahte, kaçak ve ruhsatsız ürünlerin satışını engelliyor. Pazarlarda, özel araçlarda ve internet üzerinden yapılan satışlar da denetim altında. Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi kullanılmadan yapılan satışlar ve bayilerin yasal kayıt tutma yükümlülükleri de titizlikle kontrol ediliyor” dedi.