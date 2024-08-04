İŞKUR'un danışmanlık hizmetlerinden son 5 yılda yaklaşık 875 bin genç yararlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ve meslek danışmanlarının, son 5 yılda yaklaşık 875 bin gence danışmanlık hizmeti verdiğini bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un kariyer planlamasındaki gençlerin yanında olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"İş ve meslek danışmanlarımız üniversite tercih aşamasında 50 bin 315 öğrencimize meslek ve kariyer danışmanlığı hizmeti verdi. Son 5 yılda 15-19 yaş arasında 874 bin 962 gencimiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalandı. Geleceğini emin adımlarla inşa etmek isteyen gençlerimizi İŞKUR il müdürlüklerimize davet ediyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız sizleri bekliyor." 

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Editör: AA AJANS