Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan uygulama bahçesinde yeni metotların denenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan demonstrasyon ve uygulama alanında asma dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, farklı üzüm çeşitleri ile yeni bir bağ tesisi kuruldu.

Yapılan açıklamada kurulan bağda; çeşitlerin yöremiz iklim ve toprak koşullarındaki performanslarının yakından takip edilerek adaptasyon kabiliyetlerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirileceği, ayrıca bitkilerin gelişim süreçleri düzenli olarak izlenerek, bölge üreticilerine en uygun çeşitlerin belirlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada: “Bağın verim çağına ulaşmasıyla birlikte ise çiftçilerimize yönelik sahada uygulamalı eğitimler, demonstrasyon çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek; modern bağcılık tekniklerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Tarımda verimliliği artırmak, üreticilerimizi doğru çeşit ve yöntemlerle buluşturmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” denildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR