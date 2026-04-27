Baraj sorularını rahatlıkla geçen genç yarışmacı, 500 bin TL’lik soruyu da doğru yanıtlayarak büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL’lik soru ise futbol bilgisine dayandı: “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta hat-trick yapan ilk futbolcu hangisidir?”

CEVAPTAN EMİN OLAMADI

Cevaptan emin olamayan Ahmet Bera Sevim, risk almamayı tercih ederek yarışmadan çekildi. Yarışmacı tahmin olarak Lefter Küçükandonyadis yanıtını dile getirdi.

Sorunun doğru cevabının ise Zeki Rıza Sporel olduğu açıklandı. Genç yarışmacı yarışmadan 500 bin TL ödülle ayrıldı.