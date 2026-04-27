Çorum'un Ortaköy ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Jandarma'ya teslim edildi.

Evine gelmek üzere köyünden yola çıkan Ferhat Avcı isimli vatandaş Ortaköy güzergahında yaralı bir kuşun çırpındığını fark etti.

Kuşun yanına gittiğinde bitkin olduğunu ve kanadında yara bulunduğunu söyleyen Avcı yanına aldığı yaralı şahini Jandarma'ya teslim etti. “Kıpırdamayınca yanına gittim. Yanıma almasaydım yabani hayvanlara yem olacaktı. Jandarma'ya teslim ettim. Onlar yaralı şahinin tedavi ettirildikten sonra tekrar doğaya salınacağını söyledi. Bir hayvanı kurtarmak mutluluk verici” dedi.