Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından bu yıl Çorum’da gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için geri sayım başladı. Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, organizasyon öncesi yapılan son hazırlık toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

HAZIRLIKLAR İSTİŞARE EDİLDİ

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, miting programının detayları ve lojistik hazırlıklar masaya yatırıldı. Toplantıya Çorum’daki hizmet kollarına bağlı şube başkanları da katılım sağlayarak sürece dair fikir alışverişinde bulundu.

“MİSAFİRLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fatih Okumuş, Çorum’un tarihi bir güne ev sahipliği yapacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Memur-Sen ailemizin kıymetli genel başkan yardımcıları ve şube başkanlarımızla birlikte, 1 Mayıs coşkusunu Çorum’dan tüm Türkiye’ye yaymak için kollarımızı sıvadık. Türkiye'nin dört bir tarafından 'Dünyanın Merkezi' Çorum’umuza gelecek olan tüm misafirlerimizi ve hemşehrilerimizi en iyi şekilde, Çorum misafirperverliğiyle ağırlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”

EMEK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Okumuş, 1 Mayıs’ın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda emeğin ve alın terinin gür sesi olacağını ifade ederek; tüm kamu çalışanlarını ve vatandaşları bayram havasında geçecek olan Çorum Mitingi’ne davet etti. Genel Merkezimizin koordinesinde şube başkanlarımızla birlikte yürüttükleri çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirten Okumuş, organizasyonun kusursuz geçmesi için her türlü önlemin alındığını kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi