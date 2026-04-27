14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında, Eli Lilly And Company firması sponsorluğunda Dalgıçlar Otel’de düzenlenen eğitimde, “Mounjaro ile Tip 2 Diyabet ve Vücut Ağırlığı Kontrolünde Tirzepatid” konusu ele alındı.

Çorum Eczacı Odası tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Uzm. Dr. Sakine Güzel Esen, tirzepatidin tip 2 diyabet tedavisindeki yeri ve kilo kontrolü üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı. Eğitimde, yeni nesil tedavi yaklaşımları, ilacın kullanım alanları ve hasta yönetimindeki önemi detaylı şekilde değerlendirildi.

Yoğun katılımın olduğu programda, eczacıların mesleki bilgi ve becerilerini güncellemelerine katkı sağlanırken, katılımcılar merak ettikleri konular hakkında da soru sorma imkânı buldu.

Etkinlik, Eczacılık Haftası’nın önemine dikkat çekilmesi ve meslek içi eğitimin desteklenmesi açısından verimli geçti. Programın sonunda Çorum Eczacı Odası Onursal ve Kurucu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler tarafından Uzm. Dr. Sakine Güzel Esen’e plaket verildi.

