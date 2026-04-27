Soğan üreticilerinin en büyük sorunlarından biri olan hasat ve kesim sürecine çözüm getiren yerli bir makine geliştiren Ahmet Adıkdı köydeki evinde tamamladığı “soğan hasat makinesi” ile dikkat çekti.

Çorum merkeze bağlı Karacaköy nüfusuna kayıtlı olan genç girişimci Ata Makine Tarım ve Hayvancılık isimli şirketi ile geliştirdiği makineyi satmaya başladı. Geliştirdiği makine ile hasat edilen soğanların saplarını keserek depolama sürecine hazır hale getirmeyi başaran Adıkdı özellikle yoğun iş gücü gerektiren soğan kesim işlemini hızlandırarak hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de işçilik maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.

Geleneksel yöntemlerde işçiler tarafından tek tek yapılan kesim işleminin bu makine sayesinde kısa sürede ve daha düzenli şekilde gerçekleştirildiğini belirten Adıkdı, izlediği videolarla meraktan başlayarak yaptığı makinesini geçtiğimiz günlerde TSO Fuar Kompleksi’nde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda da görücüye çıkardı.

Ahmet Adıkdı’nın “soğan hasat makinesi” fuarda büyük ilgi gördü. Ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşan makine, üreticiler ve sektör temsilcileri tarafından yakından incelendi.

Standı ziyaret eden çiftçiler, makineyi pratik kullanımı ve sağladığı avantajlar nedeniyle beğenirken, genç girişimci Adıkdı da ilerleyen süreçte makineyi daha da geliştirerek seri üretime geçmeyi hedeflediğini söyledi.

