Eğitim-İş Çorum Şubesi, bir yandan başlattığı “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” imza kampanyasını sürdürürken, diğer yandan da 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve işyeri temsilcileri ile sendikanın yeni hizmet binasında bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, yürütülen ve planlanan sendikal faaliyetler kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle 1 Mayıs hazırlık süreci ve ‘Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim’ imza kampanyası konusunda ilçe başkanları ve işyeri temsilcilerinin destekleri istenerek, bu alandaki mücadeleyi büyütme kararlılığı vurgulandı.

Şube Başkanı Demirel, “birlikte daha güçlü, birlikte daha kararlıyız” dedi.



Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ