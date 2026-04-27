Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, tarımda dijitalleşmeye katkı sağlayan “Reçetem Cepte” adlı mobil uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uygulamanın, aşırı su tüketimi, bilinçsiz gübreleme ve gereksiz zirai ilaç kullanımının önüne geçmeyi amaçladığını belirten Gül, girişimin sektöre önemli bir yenilik sunduğunu ifade etti.

Girişimin kurucusunun, önceki dönem oda delegelerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Melih Başar olduğunu vurgulayan Gül, Başar’ın Sungurlu’da zirai ilaç bayiliği yaptığını ve çiftçilerle kurduğu yakın iletişim sayesinde bu projeyi geliştirdiğini aktardı.

Uzun yıllara dayanan çalışmaların ardından hayata geçirilen platformun, yapay zeka destekli yapısıyla dikkat çektiğini belirten Gül, uygulamanın; hastalık teşhisi, sulama, gübreleme ve ilaçlama konularında reçete önerileri sunduğunu, aynı zamanda kullanıcıların konumuna göre anlık iklim verileri sağladığını kaydetti. Gül, uygulamanın yalnızca çiftçilere değil, ziraat mühendislerine de hitap ettiğini ve tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu dile getirdi.

Tarım teknolojileri alanında önemli bir adım olarak değerlendirilen girişim için meslektaşını tebrik eden Gül, yerli ve yabancı gübre ile ilaç sektörü temsilcilerini de projeye destek ve yatırım yapmaya davet etti.

