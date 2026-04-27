İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle buluşan Bektaş, hukuk eğitimi, adalet sistemi, meslek hayatı ve tecrübeleri üzerine değerlendirmede bulundu.

Öğrencilere hedef belirleme, disiplinli çalışma ve mesleki sorumluluk bilinci konularında tavsiyelerde bulunan Bektaş, başarıya ulaşmada azim ve kararlılığın önemine vurgu yaptı.

Programda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Bektaş, hukuk mesleğinin yalnızca bir kariyer alanı olmadığını, aynı zamanda topluma hizmet etme sorumluluğu taşıyan önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR