Meşhur ses sanatçısı Nil Karaibrahimgil “Uyan Anne, Uyan Baba”nın bugüne kadar yazdığı en kıymetli şarkılardan biri olduğunu dile getirdi. İklim değişikliğiyle ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkati çeken Karaibrahimgil,

"Artık hepimiz yuvam dünyanın insanlarıyız ve hep beraber el ele bir şey yapmamız, beraber hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık ve Nil Karaibrahimgil, şarkının klibini izlediğinde çok etkilendiğini söyleyerek, "Umarım size ve bütün annelere, babalara bir uyanma çağrısı olur, bir çığlık olur. Hepimiz uyanırız ve bu iş için bir şeyler yaparız, elimizi taşın altına koyarız" diye konuştu. Karaibrahimgil, şarkının bir çağrı niteliğinde olduğunun altını çizerek,

"Çocukların, gençlerin, bizlerin geleceği için hepimiz biliyoruz ki, artık acilen harekete geçmek zorundayız" dedi.

NİL KARAİBRAHİMGİL'DEN KARANTİNA ŞARKISI

Ya hiç ısıramazsam bir elmayı ortasından?

Dünyaya bakamazsam ağacın dallarından?

Bir sabah uyanamazsam şarkısıyla kuşların?

Kokusunu hiç alamazsam yağmur yağmış toprağın?

Uyan anne! uyan baba! sadece senin değil dünya,

Bugün doyurup da yarınımı aç bırakamazsın,

Yeter anne! yeter baba! artık iyi gel dünyaya,

Elmayı bana bir tek masallarla anlatamazsın!

Ya baharlar gelmezse kışların arkasından?

Bir yudum su akmazsa evimin musluğundan?

Peşinden koşamazsam bir ateş böceğinin?

Göremezsem dansını arılarla çiçeklerin?

Uyan anne! uyan baba! sadece senin değil dünya,

Bugün doyurup da yarınımı aç bırakamazsın,

Yeter anne! yeter baba! artık iyi gel dünyaya,

Elmayı bana bir tek masallarla anlatamazsın!

Küçük kollarıma tükenmiş bir dünya bırakamazsın!

HAYATIN İÇİNDEN

1-Böyle güzel ve aklı evvel çocuklar anne ve babalarını uyarır. Çocuklarımız göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz mesajlardır.

2-Bir ülkenin kendi halkını kandıran bir medyası varsa, o ülkenin başka düşmana ihtiyacı yoktur.

3-Sevgi bütün dünyayı satın alacak güçte bir cevherdir. Sevgi çaba isteyen bir güçtür. İnsan, en çok severken insandır. (Dostoyevski)

4-Son günlerde Biontech aşısının insan vücudunda nasıl bir etkisi olduğu tartışılmaya başladı. Sinovac adlı Çin aşısıyla vücudumuza ölü virüs enjekte edilmiş.

Biotech aşısıyla ise canlı bir virüs enjekte edilmiş. Canlı virüsün insan vücudunda neler yaptığı ise hâlâ anlaşılamamıştır. Korona laneti ve Biontech aşısından sonra insanlarda görülen çeşitli rahatsızlıkların korkunç boyutlara ulaştığı söyleniyor.

Görünmez bir canavar esir aldı, kuşattı bizi,

Milyonlarca insan öldü, yaktı ağlattı bizi,

Kıyamet alametleri sanki, çaresiz kaldık Yarabbi,

Çin’liler çıkardı bu melaneti, uygarlık aldattı bizi…(Mehmet Özata)

5-Her tarafa market şubesi açar gibi Üniversite açılıyor, mezunları da A-101 ve BİM’de çalışıyorlar.

6-Bilim adamları Wi-fi’leri (internet sağlayıcıları) gece kapatınız diyorlar. Wi-fi’ler tam bir frekans silahıymış. Bir dakikada beş milyar titreşim üretiyormuş. Wi-fi’ye yakın olursanız bütün hücreleriniz bir sağa, bir sola titreştiği için vucudunuz ısınıyormuş. Sistem sizi 36.5 derecede tutmak için yoruluyormuş. Özellikle cep telefonlarını da gece yatarken aynı odada bulundurmayın diyorlar.

7-İstanbul İstiklal caddesinde “Yaşasın Şeriat” diye bağıran mülteci ve sığınmacılar beni dehşete düşürdü. Ülkemizin etnik yapısını değiştiren politikacılarımızı kınıyorum.

9 Ağustos 2023