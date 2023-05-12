Saat Kulesi yanında yıllardır “Gül Döner” ismi ile hizmet veren işletme yenilenen işletmecisi ve hizmet anlayışı ile Ustam Döner adıyla hizmete açıldı.

Hürriyet Meydanı No: 20 adresinde bulunan Ustam Döner’in açılışı Cuma Namazı sonrasında okunan dualarla yapıldı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Murat Erdem, Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak başta olmak üzere çok sayıda esnaf ile vatandaş katıldı.

Yıllardır döner ustası olarak görev yapan Ertan Yücel, açılışa özel fiyatları ile hizmet vermeye başladıklarını dile getirerek tüm Çorumluları Ustam Döner’e davet etti. Yücel uygun fiyatlı et ve tavuk dönerde paket servisleri bulunduğunu da sözlerine ekleyerek vatandaşların 666 07 07 – 213 99 61 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini vurguladı.