Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 18.hafta maçında Şanlıurfaspor’a konuk olacak olan Ahlatcı Çorum FK, Urfa temsilcisiyle tarihinde 8.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta Ahlatcı Çorum FK’nın üstünlüğü bulunurken, son 4 maçın berabere bitmesi dikkat çekiyor.

İLK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor’la ilk kez 2019-2020 Sezonunda rakip oldu. 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan iki takım arasında 10 Ocak 2019’da Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 86.dakikada Hakan Yağmurkaya ve 88.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun golleriyle 2-0 kazandı.

29.haftada Çorum’da oynanması gereken maç, tüm Dünyada etkili olan koronovirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanamadı.

ÇORUM’DA TARİHİ FARK

İki takım, 2020-2021 Sezonunda, yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. Bu kez ilk maç Çorum’da oynandı. 9 Aralık 2020’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Kırmızı-siyahlı takıma tarihi farkı getiren golleri 11, 58 ve 63.dakikalarda Sinan Kurumuş, 43.dakikada Umut Kaya ve 49.dakikada Enes Subaşı (kendi kalesine) atarken, Şanlıurfaspor’un tek golü 48’de Mustafa Şen’den geldi.

TEK YENİLGİ

33.haftada, Şanlıurfa’da oynanan maçı ise Şanlıurfaspor 1-0 kazandı. 11 Nisan 2021’de, Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanan maçta yeşil-sarılı takıma galibiyeti getiren golü 29.dakikada Cihan Can attı. Bu yenilgi, Ahlatcı Çorum FK’nın Şanlıurgaspor’a karşı aldığı ilk ve tek yenilgi oldu.

SON 4 MAÇ BERABERE

Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasında son 2 sezonda oynanan 4 maç da berabere bitti. 2022-2023 Sezonundaki iki maç da 0-0 biterken, geçen sezon Şanlıurfa’da oynanan 16.hafta maçı 1-1, Çorum’da oynanan 33.hafta maçı da yine 1-1 bitti. Urfa’daki maçta Ahlatcı Çorum FK Ozan Sol’un 32.dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Şanlıurfaspor’un beraberlik golü 38’de Muhammet Arslantaş’tan geldi.

Çorum’daki karşılaşmada ise konuk takım 63.dakikada Marco Paixao ile öne geçerken, Ahlatcı Çorum FK 86’da Loick Landre ile beraberliği sağladı.