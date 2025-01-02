AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’la birlikte Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın tarafından karşılanan Yusuf Ahlatcı ve beraberindekiler, Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Ahlatcı Çorum FK’nın bir süre antrenmanını izlediler. Milletvekili Ahlatcı, teknik direktör Serkan Özbalta’dan takımın son durumu ile ilgili bilgi alırken, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Milletvekili Ahlatcı ve beraberindekiler Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’la da tesislerdeki başkanlık makamında bir süre sohbet etti. Ahlatcı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Memleketimizin gururu, ortak paydamız olan Ahlatcı Çorum FK’mızı ziyaret ederek, futbolcularımıza ve takım yöneticilerimize başarılar diledik.

Kulüp Başkanımız Oğuzhan Yalçın’a misafirperverliği için teşekkür ediyor, her zaman yanında olduğumuz takımımıza Süper Lig yolunda yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Bugün, Çorum Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ahlatcı’yı Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nde misafir ettik.

Milletvekilimizle kulübümüzün geleceği ve projelerimiz hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyareti için kendisine teşekkür ederiz” denildi.