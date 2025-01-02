Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 18.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 4 Ocak Cumartesi günü Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı maçta Denizli bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk düdük çalacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda, saat 13.30’da başlayacak maçta Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Konya bölgesinden Abdülhamit Söyler ve Adana bölgesinden Ferhat Çalar yapacak. Manisa bölgesinden Yunus Emre Çiftçi de zorlu karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÖZTÜRK’LE BÜÇÜNCÜ KEZ

Ümit Öztürk, daha önce Çorumspor ve Ahlatcı Çorum FK’nın 1’er maçını yönetti. Ahlatcı Çorum FK, Ümit Öztürk’ün düdük çaldığı maçta, 2012-2013 sezonunun 10.haftasında konuk olduğu Elazığ Belediyespor’u 4-1 yenerken, Çorumspor ise aynı sezonun 24.hafta maçında konuk ettiği Pazarspor’a 2-1 yenildi.

Ümit Öztürk, Şanlıurfaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.