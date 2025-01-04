Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda oynanan ve Denizli bölgesi üst klasman hakemi Ümit Öztürk’ün yönettiği maç öncesinde şanssızlıklar yine Ahlatcı Çorum FK’nın peşini bırakmadı. Hafta içerisinde sakatlığı bulunan Senegalli stoper Zargo Toure, ilk 11’e yazılırken, ağrılarının artması üzerine kadrodan çıkartıldı ve yerine Atakan Cangöz ilk 11’de yer aldı. Sakatlıktan yeni dönen Fransız stoper Loick Landre de ilk 11’de yer alacak durumda olmadığı için bu mevkide Atakan Akkaynak ve Erkan Kaş görev yaptı.

Dört de kart cezalısı olan Ahlatcı Çorum FK buna rağmen özellikle ani ataklarla gole yaklaştı ancak fırsatları değerlendiremedi. Daha atak oynayan Ahlatcı Çorum FK karşısında ev sahibi ekip ise zaman zaman gole yaklaştı ancak onlar da topu ağlarla buluşturamayınca ilk yarı 0-0 bitti.

İkinci yarıda da Ahlatcı Çorum FK oyunu kontrol eden taraftı. Kırmızı-siyahlı ekip yakaladığı net fırsatlardan yararlanamayınca karşılaşma 0-0 bitti.

Üst üste üçüncü beraberliğini alan Ahlatcı Çorum FK puanını 26’ya çıkartırken, Şanlıurfaspor puanını 22 yaptı.

Öte yandan, iki takım arasında üst üste beşinci maç da berabere bitti.

MAÇ ANDAKİKALAR

DAKİKA 14: Ahlatcı Çorum FK atağında, Suat ceza yayının sağından sert vurdu, top kaleci Tokotaev’de kaldı.

DAKİKA 18: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Ceza sahasında oluşan karambolde, Catıc’ın pasında sağdan Geraldo’nun altı pas ile penaltı noktası arasına ortasında Ferhat gelişine voleyi vurdu, üstten aut.

DAKİKA 28: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo ortaladı, Kasongo topu önüne aldı, sağ çaprazdan gol vuruşunu yapacakken son anda Miraç ayak koydu, korner.

DAKİKA 45+3: Şanlıurfa gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin topa çıkarken takım arkadaşı Erkan’la çarpışıp yerde kalırken, arkaya açılan topa Miraç kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 56: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Catıc ortaladı, penaltı noktasından Ferhat kafayı vurdu, aut.

DAKİKA 63: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Suat ceza sahasında şık çalımlarla rakiplerini geçti, sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Tokotaev gole izin vermedi.

DAKİKA 74: Ahmethan’ın pasında Geraldo ceza sahasında gol vuruşunu yapmakta gecikince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 80: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Sağdan Geraldo ortaladı, Ferhat penaltı noktası civarında vurdu, top kaleci Tokotaev’de kaldı.

DAKİKA 90+6: Soldan ani gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Atila’nın pasında Ahmethan ceza sahasına girerken karşı karşıya kaldı ancak kaleci Tokotaev’i geçemedi.