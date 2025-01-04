Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 18.hafta maçında bugün Şanlıurfaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

İlk yarının son 2 maçında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ve Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak 2 puan almasına karşılık çok kritik 4 puan kaybeden ve buna rağmen devre arasına play-off potasında giren Ahlatcı Çorum FK, Urfa deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Serkan Özbalta tüm hesapları puan üzerine yaptı.

Kımızı-siyahlı ekipte kart cezalısı olan Burak Süleyman, Kadir Seven, Tunahan Ergül ve Thomas Verheydt forma giyemeyecek.

Zorlu maç öncesinde Ahlatcı Çorum FK’nın en büyük kozu ise deplasman performansı. Çorum temsilcisi, 17 hafta sonunda topladığı 25 puanın 14’ünü deplasmanda aldı ve bu alanda ligin en iyi 4 takımından biri olarak dikkat çekiyor.

Devre arasına deplasmanda aldığı 2-1’lik Manisa FK yenilgisiyle düşme hattında giren Şanlıurfaspor cephesinde ise tek hedef galibiyet. Yeşil-sarılı takımın en büyük kozu da iç saha maçlarındaki performansı. 17 hafta sonunda aldığı 25 puanın 16’sını sahasında toplayan Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK’yı yenerek düşme hattından çıkmanın hesaplarını yapıyor.

25 puanlı 7.sınadaki Ahlatcı Çorum FK ile 21 puanla 17.sırada bulunan Şanlıurfaspor arasında bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda oynanacak maçı Denizli bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Konya bölgesinden Abdülhamit Söyler ve Adana bölgesinden Ferhat Çalar yapacak. Manisa bölgesinden Yunus Emre Çiftçi de zorlu karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takım da 2025 yılındaki ilk maçını oynayacak.