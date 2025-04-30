Ahlatcı Çorum FK’nın 4 Mayıs Pazar günü, sahasında Şanlıurfaspor’la oynayacağı normal sezonun son hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu karşılaşmada da anneler ve 0-18 yaş çocuk ve gençler, passolig kartı olmak şartıyla ücretsiz biletle Doğu Maraton Tribününde yer alabilecekler.

Öte yandan, Saat Kulesi yanındaki Passolig noktası ve passolig uygulaması üzerinden satışa çıkan bilet fiyatlarında değişiklik olmadığı görüldü. İç sahada en son Manisa FK ile oynanan maçın bilet fiyatları Şanlıurfaspor maçı için de geçerli. Maraton tribün beleti 150, VİP A tribün bileti 500, Özel VİP B tribün bileti 1500 liradan satılıyor. Şanlıurfspor taraftarları için ayrılan misafir tribün bilet fiyatı ise 195 lira olarak belirlendi.