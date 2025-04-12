Tiyatrokare’nin sevilen oyunu “Ahududu” usta oyuncuların muhteşem performansıyla yarın (13 Nisan 2025 Pazar günü) saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon’un düzenlediği ve Tiyatrokare oyuncularının sahneleyeceği “Ahududu”, sanatseverlerle buluşacak. Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen “Ahududu”, Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla Nedim Saban imzasıyla sahne alacak.

Dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant’ın başrolde oynadığı bir film olarak da televizyon ekranlarına gelen (Arsenic and Old Lace), ülkemizde ise daha önce Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu ile Ani İpekkaya gibi ustalarca oynana oyunun yeni versiyonunda Suna Keskin ve Melek Baykal başrolde yer alıyor.

Melek Baykal ve Nedim Saban’ın yıllar sonra sahneye dönmesini sağlayan oyunda Murat Ergür, Özgür Yetkinoğlu, Batuhan Sezer, Cem Güler, Birol Engeler ve Müge Kement de rol alıyor.

“Ahududu”yu izlemek için yaş sınırı ise 10. Komedi türündeki, 130 dakikalık oyunun biletleri, Gazi Caddesi üzerindeki Erdem Optik’ten temin edilebilecek. Oyunla ilgili bilgiler 0 549 251 33 06 nolu telefondan alınabilecek.

Editör: HABER MERKEZİ