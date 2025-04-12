Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Av. Hüseyin Baş, partisinin Çorum İl Kongresine katılmak üzere bugün (12 Nisan 2025 Cumartesi günü) ilimize geliyor. BTP Genel Başkanı Av. Hüseyin Baş ayrıca merhum babası Prof. Dr. Haydar Baş’ı anma etkinliğine de katılacak.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Pak ile Merkez İlçe Başkanı Abdullah Şahin partilerinin 9. Olağan il kongresinin bugün saat 19.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

Kongreye Çorum halkını davet eden Genel Başkan Yardımcısı Pak ile Merkez İlçe Başkanı Şahin, programda ayrıca 14 Nisan tarihinde vefat eden merhum kurucu Genel Başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ın da anılacağını belirtti. Ayrıca BTP İl Kongresine Genel Başkanı Av. Hüseyin Baş’ın da katılarak ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı vurgulandı.

Editör: Haber Merkezi