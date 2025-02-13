ŞİİR DİNLETİSİ VE İMZA GÜNÜ

Ülkemizin en önemli şairlerinden birisi olan Şükrü Erbaş, Ada Koleji Kitap Kulubü'nün Yazar Buluşmalarının konuğu olarak 14 Şubat Cuma günü saat 16.00’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda okurları ile buluşacak. Şükrü Erbaş 17.30'da da okurları için kitaplarını imzalayacak.

Türk edebiyatına nice eserler kazandırmış şairin şiirleri günümüzde oldukça seviliyor. Her yaştan kesimin okuduğu şairin birçok kitabı bulunmaktadır.

ŞÜKRÜ ERBAŞ KİMDİR?

Şükrü Erbaş 1953 yılında Yozgat'ta doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü'nden 1978'de mezun oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memurluk ve yöneticilik yaptı, bu kurumdan emekli oldu. Şükrü Erbaş, ilk şiirini Varlık dergisinde, 1978 yılında yayınlandı. "Yolculuk" adlı şiir kitabıyla, 1987 Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülüne değer görüldü. Edebiyatçılar Derneği'nde yöneticilik de yapan Erbaş halen Antalya'da yaşamaktadır.

Şükrü Erbaş'ın yazdığı kitaplardan bazıları şunlar:

İnsanın Acısını İnsan Alır

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Dünya

Otların Uğultusu Altında

Küçük Acılar

Aykırı Yaşamak

Bütün Mevsimler Güz

İnsan Sevmezse Ölür

Yaşıyoruz Sessizce

Bağbozumu Şarkıları