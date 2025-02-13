AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahlatcı, bu mübarek gecenin affın, arınmanın ve duaların kabul olduğu özel bir gece olduğunu belirterek, tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni etti.

Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Kandili, Allah’ın affının ve rahmetinin sonsuz şekilde tecelli ettiği mübarek bir gecedir. Duaların kabul olduğu bu mübarek gecede, kalplerimizin feraha kavuşmasını temenni ediyorum. Rabbim, bu mübarek geceyi dualarımızın kabulüne, gönüllerimizin huzur bulmasına vesile kılsın. Çorumlu hemşehrilerim başta olmak üzere, milletimizin ve İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.”

Milletvekili Ahlatcı, Berat Kandili'nin özellikle mazlum coğrafyalarda sıkıntı çeken kardeşlerimize umut olması temennisinde bulunarak, bu gecenin barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

Editör: HABER MERKEZİ