Avrupa-Göpsenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (YDKD) Onursal Başkanı İsmail Özşahin’in babası Rıza Özşahin (94) vefat etti.

2017 yılında hayatını kaybeden merhume Şehriban Özşahin’in eşi, İsmail, Ali Rıza, Ergül, Gönül ve Nurten Yılmaz’ın babaları, Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık (Göpsen) köyü nüfusuna kayıtlı Rıza Özşahin hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesinin Cuma günü (14 Şubat) Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden düzenlenecek olan hakka yürüme ve rızalık alma erkânının ardından Yaylacık köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ