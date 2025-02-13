Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) ve KOSGEB İl Müdürlüğü’nün katılımı ile “istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik istihdam teşvikleri” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından istihdamı artırmaya yönelik olarak uygulamaya konulan nitelikli iş gücü yetiştirme programı, işbaşı eğitim programı, aday havuz sistemi, işgücü piyasası araştırmaları hakkında işverenlere bilgilendirme yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ise uygulanan istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi. Hâlihazırda uygulaması devam eden 14’ü 4/a sigortalı işçi çalıştıran işyerlerine yönelik, 2’si de 4/b BAĞKUR sigortalılarına yönelik toplam 16 SGK sigorta primi teşviklerin içerikleri, işveren ve çalışan açısından yararlanma şartları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Toplantıda KOSGEB Müdürlüğü tarafından küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin istihdamını korumalarına katkı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan İstihdamı Koruma Destek programının ayrıntıları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çorum’da istihdamın korunması ve artırılması ve işverenlerin istihdam teşviklerinden yararlanması için İŞKUR, SGK ve KOBGEB tarafından işyerleri ziyaret edilerek tüm teşvikler hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtilirken, işverenlerin de kurumları ziyaret ederek ayrıntılı bilgi almaları gerektiği bildirildi.

Editör: SELDA FINDIK