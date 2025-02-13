Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, yapılan protokol sonrasında Hitit Üniversitesinde uygulamaya alınıyor.

Program için hazırlanan protokol, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Levent Tuzcu tarafından imzalandı. Gerçekleştirilen protokol törenine Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Çorum İŞKUR yetkilileri katıldı.

Öğrencilere iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇİN BAŞVURULAR

17 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Öğrencilere teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı’nda Hitit Üniversitesinden 572 öğrenci dahil edilecek. Programdan faydalanmak isteyen öğrenciler için başvurulara 17 Şubat’ta başlayacak. Başvurular genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

“ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Protokol imza töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı’nı Hitit Üniversitesinde başlatmak üzere protokol imzaladıklarını söyledi.

Program kapsamındaki 8 faaliyet alanında öğrencilerin kısmi zamanlı olarak istihdam edileceğini kaydeden Öztürk, “Öğrencilerimize eğitimlerine devam ederken hem mesleki tecrübe kazanma hem de gelir imkanı tanıyan İŞKUR Gençlik Programı için hazırlıklarımıza başladık. 17 Şubat itibarıyla başvurular alınmaya başlayacak. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Levent Tuzcu da İŞKUR olarak her aman gençlerin yanında olduklarını ifade ederek hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı’nın hayırlı olmasını diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR